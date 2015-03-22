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ضبط مصنع مبيدات زراعية بدون ترخيص بالبحيرة

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ضبط مصنع مبيدات زراعية بدون ترخيص بالبحيرة ضبط مصنع مبيدات زراعية بدون ترخيص بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مخبز بلدى لقيامة بالتلاعب فى الحصص المخصصه للمواطنين وإعادة صرف ثمنها مرة أخرى وتبين قيامة بالتصرف فى 4850 رغيف خبز مدعم وتحرر المحضر 4567/2015 جنح قسم دمنهور، كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز ببندر دمنهور لقيامة بالتلاعب فى الحصص المخصصه للمواطنين وتبين قيامة بالتصرف فى عدد 4425 رغيف خبز مدعم وتحرر المحضر 4568/2015 جنح قسم دمنهور.

فيما تم ضبط صاحب مصنع مبيدات زراعية "بدون ترخيص " بالمنطقة الصناعية بمدينة النوبارية لإدارته المصنع بدون ترخيص، حيث تحرر المحضر 645/2015 جنح قسم غرب النوبارية.

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مصر 365