القبض على 4 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى بالبحيرة (تحديث)

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 4 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

ونجحت إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث فى ضبط "محمود رجب عبدالعزيز عكاشة" مهندس زراعى ومقيم عزبة عكاشة مركز حوش عيسى المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 761/2015 إدارى مركز حوش عيسى "تحريض على التظاهر وأعمال عنف"، "مصطفى موسى إبراهيم العاصى" عامل ومقيم عزبة الشونة مركز حوش عيسى المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4862/2014 جنح مركز حوش عيسى "الانضمام لجماعة محظورة"، "إسماعيل مجدى محمد الهنداوى" عامل ومقيم المعدية مركز إدكو المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 675/2015 جنح مركز إدكو "تحريض على التظاهر وأعمال عنف"، "جمال إبراهيم إبراهيم هميسة" مدرس بإدارة أبو المطامير التعليمة ومقيم قرية تروجى / مركز أبو المطامير المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 257/2014 جنايات عسكرية الإسكندرية "حريق مركز شرطة حوش عيسى".

>كما قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث عن ضبط 90 متهما هاربين من تنفيذ عدد 880 حكما قضائيا بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1205 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

وفى ذات السياق تمكنت الحملة من ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

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