حزب النهضة التونسى: هجوم متحف باردو كشف الضعف فى النظام الأمنى بالبلاد

أكد راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة الإسلامى التونسى أن الهجوم الإرهابى الذى وقع ضد متحف باردو "الاربعاء" الماضى كشفت نقاط الضعف فى النظام الأمنى فى تونس، لكنه أكد أن بلاده سترد على الهجوم.

وقال الغنوشي، فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم "الأحد"، إن تنظيم "داعش" لا مكان له فى تونس، لكنه موجود فى ليبيا المجاورة وطالما الأوضاع ليست مستقرة فيها فسوف يهدد تونس.

وأضاف إن رسوخ الحريات فى تونس لن يسمح بوجود لتنظيم "داعش" لكن عناصره تتسلل من ليبيا المجاورة، مشيرا إلى أن 3 آلاف شاب تونسى قد ذهبوا للقتال فى العراق وسوريا وإن المئات منهم عادوا إلى تونس، وكان تنظيم "داعش" قد قال "إن عناصره نفذت الهجوم على متحف "باردو" فى تونس ، والذى أودى بحياة 23 شخصا.

واعتبرت " بى بى سى" تونس التجربة الناجحة فى الثورات العربية ، من حيث أنها الأكثر استقرار بين الدول التى اندلعت فيها الاحتجاجات التى سميت بالربيع العربى.