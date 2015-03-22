مطار الملك عبد العزيز يستقبل قرابة 3 ملايين معتمر منذ بداية الموسم

استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولى فى جدة مليونين و997 ألفا و455 معتمرا بين وصول ومغادرة عبر أكثر من 15 ألفا و205 رحلات جوية منذ بداية موسم العمرة فى شهر صفر الماضى وحتى نهاية يوم أمس، بزيادة وصلت إلى 10% تقريبا عن العام الماضى.

وأوضح التقرير الصادر عن إدارة المطار أن عدد المعتمرين الذين قدموا لأداء موسم العمرة فى الفترة نفسها بلغ مليونا و500 ألفا و455 معتمرا على متن 7786 رحلة جوية، فيما بلغ عدد المغادرين نحو مليون و497 ألف معتمر غادروا عبر أكثر من 7419 رحلة.

وأشار التقرير إلى أن هناك انتظاما فى مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة للمعتمرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولى بنسبة تصل إلى 98% فى ظل وجود 7 صالات مهيأة بشكل كامل لاستقبال المعتمرين القادمين، إضافة إلى 7 صالات للمغادرة مستخدمة بشكل كامل مما أدى إلى تسهيل عملية القدوم والمغادرة للمعتمرين بكل سهولة وانتظام.

يشار إلى أن حركة الركاب المعتمرين لعام 2014 شهدت زيادة مطردة بنسبة 27% عنها فى عام 2013، حيث تمثل حركة ركاب العمرة فى مطار الملك عبد العزيز الدولى نحو 50% من إجمالى حركة العمرة فى المملكة، وذلك وفق التقرير الإحصائى السنوى الصادر من إدارة مطار الملك عبد العزيز لعام 2014.