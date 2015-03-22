إصابة 7 أفراد فى مشاجرة ومصرع موظف فى حادث تصادم بالمنوفية

أصيب 7 أفراد فى مشاجرة بين عائلتين بقرية طنبدى، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم بمشاجرة ومصابين بقرية طنبدى دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول عبد السلام عبد الجواد مدين عاما 70 بالمعاش مصاباً "جروح بالساعدين" نجله وجيه 37 عاما موظف مصاباً "جروح بالكتف الأيسر والرأس" زوجته حكمت فتحى عبد الستار 37 عاما ربة منزل مصابه "جروح وكدمات بالساعد الأيمن" طرف ثان محمد عبد الحميد ونيس 58 عاما بالمعاش مصاباً "جرح قطعى بفروة الرأس" لا يمكن استجوابه زوجة الرابع زينب السيد محمد إبراهيم 55 عاما ربة منزل مصابة "جروح بالساعدين" ونجليهما عبد الحميد 19عاما فلاح مصاباً "جروح بالساعد الأيمن" أحمد 17 عاما طالب مصاباً "جروح بالكتف والساعدين" ومقيمين قرية طنبدى دائرة المركز، تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وحجز الرابع بالعناية المركزة.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة، تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 4195 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2015 م وجارى العرض على النيابة.

كما لقى موظف بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية، فتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع (القاهرة - الإسكندرية) أمام قرية كفر الشيخ إبراهيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم السيارة رقم 6947 / م ل ر 489 نقل بمقطورة قيادة علاء على عبده حماد 35 عاما سائق ومقيم قرية العراقية دائرة مركز الشهداء، بالدراجة النارية رقم302818 منوفية، قيادة عفيفى عبد الله الحسينى 47 عاما موظف ومقيم قرية عرب الرمل دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة وتم نقل الجثة إلى مستشفى قويسنا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6922 جنح مركز قويسنا لسنة 2015 م وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

كذلك شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت جهودها عن ضبط همام عبد المجيد محمود حسن الدالى والمقيم سملاى - مركز أشمون هارب من 70 عاما فى جنايات على النحو التالى هارب فى الجناية رقم 23785/1355 جنايات مركز أشمون لسنه 2010 "مخدرات" السجن المؤبد جلسة 17/1/2011م وفى الجناية رقم 14767/680 جنايات مركز أشمون لسنة 2010 "شروع فى قتل" السجن 3 سنوات جلسة 18/10/2011م 3 والجناية رقم 27192/1797 جنايات مركز أشمون لسنة 2011 "سرقة" السجن 7 سنوات جلسة 5/2/2012م 4 والجناية رقم 32801/3554 جنايات مركز أشمون لسنة 2012 "سلاح" السجن المؤبد جلسة 12/11/2013 والجناية رقم 17030/3606 جنايات مركز الباجور لسنة 2012 "إخفاء مسروقات" السجن 10 سنوات جلسة 13/11/2013 جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.