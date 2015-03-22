ائتلاف المعارضة السورية يرفض المشاركة في منتدى «موسكو 2»

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفضه المشاركة في منتدى موسكو2 الذي من المقرر عقده في العاصمة الروسية موسكو مطلع أبريل المقبل.

وقال بيان للائتلاف تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه الأحد ان “هيئته العامة اطلعت خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بمدينة إسطنبول التركية على الرسالة الموجهة إلى الائتلاف من قبل الخارجية الروسية لحضور المنتدى وقررت عدم المشاركة”.

وأضاف بيان الائتلاف “أن الهيئة العامة للائتلاف ثمنت في الوقت ذاته عدم استخدام الروس للفيتو (حق النقض) خلال التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2209 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيميائي في سورية”.

ولفت الائتلاف المعارض لحكومة الرئيس بشار الاسد في دمشق “إلى أن أعضاء الهيئة العامة لاحظوا تطورا في الموقف الروسي لصالح الاعتراف بالائتلاف بخلاف ما ظهر بمنتدى موسكو واحد ” الذي عقد في الآونة الاخيرة.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدأت الجمعة اجتماعها الدوري رقم 20، والذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

ويذكر أن اجتماعات عقدت بين المعارضة السورية وحكومة الأسد في العاصمة الروسية موسكو نهاية شهر يناير الماضي، ووقع الطرفان حينها على بيان باسم “بيان موسكو” ضم جملة من النقاط أهمها، إطلاق عملية سياسية ترتكز على مبادئ بيان جنيف، والحفاظ على وحدة وسيادة سورية، ورفض التدخل الخارجي في البلاد دون موافقة حكومة الأسد، والحفاظ على القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، ورفض تواجد المسلحين الأجانب على الأراضي السورية.