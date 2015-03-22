حبس قاتل طفليه بإلقائهما بنهر النيل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بسوهاج‎

قررت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأحد، حبس قاتل طفليه بإلقائهما بنهر النيل 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بشأن غرق الطفلين كلاً من الطفل زياد كرم كمال عبد الصبور، وكريم كرم كمال عبد الصبور، بنهر النيل بناحية بندار الكرمانية – دائرة المركز 00 وما قرره والدهما، بأنه حال لهوهما علي حافته سقطا به – وتمكنه بمساعدة الأهالي من انتشال جثة الأول.

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي إلي التوصل لحقيقة الواقعة وتبين قيام والدهما المدعو كرم كمال عبد الصبور 27 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية بإلقائهما بنهر النيل مما أدي لغرقهما بقصد التخلص منهما بسبب سوء حالته النفسية لمروره بضائقة مالية، ولازالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة لانتشال جثة الثاني.

تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وبالعرض علي النيابة العامة أعترف بارتكاب الواقعة تفصيلاً وقررت حبسه أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.