ضبط 9 قطع سلاح آلى و 9 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالمنيا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، اليوم الأحد ، من ضبط 9 قطع سلاح آلى وخرطوش وطلقات نارية ، وقطع لجوهر الحشيش والأقراص المخدرة ، وضبط 9 متهمين هاربين من أحكام قضائية، فى حملة أمنية بالمنيا، حيث تمكنت الحملة ، من ضبط 9 متهمين هاربين من أحكام قضائية، ( سرقة بالإكراه – شروع فى القتل – ضرب – مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية .

وضبط 9 قطع سلاح آلى وخرطوش ، وطلقات نارية ، عبارة عن ( 2 بندقية آلية – 2 مسدس – 5 فرد محلى الصنع – 6 طلقات خرطوش ) ، غير مرخصة ، وبحوزة 8 متهمين بالمنيا .

وتمكنت حملة لمكافحة المخدرات ، من ضبط كل من ، محمد . ح . ص 23 سنة عاطل ،وبحوزته قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر ، تزن 300 جرام ، محمد . م . ح 28 سنة عاطل ،والمقيمين ببندر المنيا ، وبحوزته 13 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر ، تزن 250 جرام ، محمد . م . ع 26 سنة عاطل ، ومقيم بمركز سمالوط ، وبحوزته 60 قرص لعقار التامول المخدر ، بقصد الإتجار.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 602 حكم قضائى ، شملت (2 جنايات – 409 حبس جزئى- 66 حبس مستأنف – 96 غرامات جزئية – 9 غرامات مستأنفة – 20 مخالفات – 5907 متحصلات مالية)، وتحرير 1865 مخالفة مروية شملت (48 دراجة بخارية – 3 سيارة – 824 مخالفة دراجة بخارية – 1020مخالفة سيارات ) . وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة ، للمواد المخدرة ، تم فحص عدد 32 عينة ، أسفرت عن إيجابية 2 عينة تعاطى للمواد المخدرة