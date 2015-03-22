6 أطعمة للوقاية والعلاج من مرض الربو.. أبرزها الموز والسبانخ والروزمارى

أطعمة تكافح الربو

الربو أو حساسية الصدر، من أكثر أمراض الجهاز التنفسى شيوعاً داخل مصر ، وهو يصيب الأطفال والكبار على حدٍ سواء، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى مكافحة الربو والتخفيف من أعراض حساسية الصدر، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:>1.الأفوكادو: من أغنى الأطعمة بمادة الجلوتاثيون، وهو ببتيد ثلاثى يتكون من 3 أحماض أمينية، ويتمتع بخواص رائعة مضادة للأمراض وفوائد صحية عديدة، وهو يمتلك القدرة على وقاية الخلايا من الجذور الحرة المدمرة، وكما يقضى على الملوثات والأجسام الغريبة التى تصيب الرئة.

2.الموز: كشفت دراسة بريطانية حديثة أن تناول موزة واحدة فى اليوم يحد من فرص إصابة الأطفال بأعراض الربو بنسبة 34%، وخاصة يقلل حدة أزيز الصدر.

3.السبانخ: وهى مفيدة جداً لمرضى حساسية الصدر، وخاصة للسيدات، حيث ثبت أن تناول كميات كبيرة من السبانخ يقلل من حدة أعراض الربو التى تشعر بها السيدات، حيث تتمتع السبانخ بخصائص رائعة مضادة للربو.

الكيوى مفيد جدًا للأطفال المصابين بالربو

>4.الكيوى: كشفت دراسة حديثة أن الكيوى مفيد جداً للأطفال المصابين بحساسية الصدر، حيث أشارت إلى أن الأطفال الذين تناولوا أكبر كميات من الكيوى والفواكه الحمضية انخفضت حدة إصابتهم بأعراض الربو إلى النصف، وقلت الإصابة بأعراض: الكحة والرشح وضيق التنفس وأزيز الصدر.

5.بذور الكتان: تحتوى على الكثير من المعادن التى تخفف أعراض الربو، مثل البوتاسيوم والمغنسيوم.

6.الروزمارى: يحتوى على حمض الروزمانيك، والذى يعزز سهولة التنفس ويجعل المجارى الهوائية للرئة مفتوحة بشكل جيد لدى مرضى الربو.