الحوثيون يسيطرون على مطار مدينة تعز ومجمعها القضائي وسط اليمن

سيطر مسلحون يتبعون جماعة أنصار الله (الحوثيين)، صباح الأحد، على المطار والمجمع القضائي في مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته وسط اليمن وتعد أكثر المحافظات سكانا، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود لوكالة الأناضول إن مسلحين حوثيين يحملون أسلحة عليها شعارات الجماعة (الموت لأمريكا الموت لإسرائيل) سيطروا على مطار تعز الدولي في منطقة الحوبان بمدينة تعز.

وأضاف الشهود أن مسلحين آخرين من جماعة الحوثي سيطروا على مقر المجمع القضائي في منطقة وادي القاضي في المدينة ذاتها، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجماعة.

ويوم الجمعة، أفاد شهود عيان ومصدر أمني بأن قوات موالية لجماعة “الحوثي” تتألف من 20 عربة عسكرية وناقلات جند إضافة إلى سيارتين تحملان مسلحين، دخلوا محافظة تعز دون مقاومة، واستقروا في مقر القوات الخاصة.

وجاء دخول الحشود العسكرية، بعد وقت قليل من بيان شديد اللهجة صدر عن اللجنة الأمنية في المحافظة، أقرت فيه منع دخول أي تعزيزات عسكرية أو أمنية أو مدنية إلى المحافظة من أي جهة بالتزامن مع حشود عسكرية لجماعة الحوثي تحركت من محافظة ذمار باتجاه المحافظة المشرفة جغرافيا على مضيق باب المندب.