مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي سقوط صواريخ وهجمات من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، عن شروعه في تنفيذ تمرين عسكري مفاجئ على حدود قطاع غزة يحاكي إطلاق صواريخ والتصدي لهجمات من غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات الجيش الإسرائيلي شرعت صباح الأحد في تنفيذ تمرين عسكري مفاجئ على حدود قطاع غزة يحاكي إطلاق صواريخ والتصدي لهجمات من غزة.

وأضافت الإذاعة بأن التمرين يجري بإشراف قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سامي ترجمان ويستمر حتى ساعات الليل.

ونبّهت الإذاعة إلى أنه سيرافق التمرين حركة نشطة لقوات الجيش والطائرات الإسرائيلية بالإضافة لسماع أصوات انفجارات.

وأشارت إلى أن التمرين يأتي في سياق الاستعدادات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لرفع مستوى الجاهزية لديه خاصة في المناطق المرشحة للتوتر.

وكان من بين التوصيات التي خلص إليها الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة العام الماضي ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى قوات الاحتياط والتحسب لهجمات من قطاع غزة.