اختبار جديد يتوقع الإصابة بالتهاب المفاصل قبل حدوثه بـ 10 أعوام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أنباء رائعة بخصوص اختبار جديد تم التوصل إليه مؤخراً، يتميز بفاعليته فى تشخيص مرض التهاب المفاصل قبل الإصابة به بعشرة أعوام كاملة، مقارنة بأفضل الاختبارات المتوفرة حالياً، وهو ما يعد أمراً مثيراً.

وذكر التقرير، أن الاختبار الجديد الذى تمكن من ابتكاره فريق من العلماء البريطانيين فى جامعة وريك، يتميز بأنه بسيط وزهيد الثمن، كما يتمتع بالقدرة على كشف الإصابة بالتهاب المفاصل العظمى قبل حدوث ذلك بعقد كامل، من خلال تحليل نقطة واحدة من الدم.

وأكد الباحثون، أن توقع الإصابة بالمرض قبل حدوثه له فوائد كثيرة، من أبرزها أن المريض قد يقوم ببعض التحسينات على نظام حياته لحد فرص الإصابة بالمرض أو التخفيف من حدته، مثل التخلص من الوزن الزائد، لافتين أنه فى الأغلب يتم اكتشاف مرض التهاب المفاصل العظمى، والذى غالباً يصيب الركبة، فى وقت متأخر، وتصبح الجراحة هى الحل الوحيد لعلاج المرض.

وأضاف التقرير، أن تكلفة هذا الاختبار تبلغ 50 جنيهًا إسترلينيًا فقط، وتفوق نسبة دقته 70%، والمثير أيضاً أنه يتم الاستعانه بأدوات معملية موجودة فى جميع المستشفيات تقريباً، وهو ما ينبئ بإمكانية استخدامه على نطاق واسع دون مشاكل.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Nature Scientific"، وهى من أشهر الدوريات ذات المصداقية العالية، كما جاءت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أمس السبت.

5 أطعمة للحد من آلام مرض التهاب المفاصل الروماتويدى

>