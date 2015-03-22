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المجلس التصديرى للصناعات اليدوية يطالب بإنشاء وزارة للحرف التقليدية

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المجلس التصديرى للصناعات اليدوية يطالب بإنشاء وزارة للحرف التقليدية المجلس التصديرى للصناعات اليدوية يطالب بإنشاء وزارة للحرف التقليدية
أكدت راندا فهمى رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، على ضرورة تشكيل وزارة للحرف التقليدية فى ، لافتة إلى أن المجلس يدرس حاليًا العمل على كيفية إنشائها، حيث تتمتع مصر بعدد كبير من الصناعات الحرفية منذ آلاف سنين، والتى تعبر عن الحضارة المصرية.

وأضافت فهمى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مجلس الصناعات اليدوية يهدف لتنمية الصادرات، ونعد حاليا استراتيجية لفتح أسواق خارجية للحرفيين فى المعارض على مستوى العالم، حيث أن الحرفة هى الصناعة المغذية للفنون، كما نبحث حاليًا إنشاء مركز للحرف، إضافة إلى التعاون على زيادة قدرات الشركات.

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