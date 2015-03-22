لجنة التعاون العربى تضع الأطر النهائية لبدء عملها الاثنين المقبل

قال محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل من أجل وضع الأطر النهائية للجنة لبدء عملها.

وأضاف البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث خلال الاجتماع ضم مندوبين من وزارة الخارجية وممثلين من جهات سيادية بهدف رفع مطالب اللجنة إلى هذه الجهات، والتى ستتضمن تقديم بعض التسهيلات فى عمليات إنتقال الأموال، وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات مشتركة مع الدول العربية.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد زيارات لبعض الدول العربية لبحث ضمها إلى اللجنة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على الترويج للاقتصاد المصرى عربيًا.