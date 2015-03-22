أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

لجنة التعاون العربى تضع الأطر النهائية لبدء عملها الاثنين المقبل

Google+ Print
لجنة التعاون العربى تضع الأطر النهائية لبدء عملها الاثنين المقبل لجنة التعاون العربى تضع الأطر النهائية لبدء عملها الاثنين المقبل
قال محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل من أجل وضع الأطر النهائية للجنة لبدء عملها.

وأضاف البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث خلال الاجتماع ضم مندوبين من وزارة الخارجية وممثلين من جهات سيادية بهدف رفع مطالب اللجنة إلى هذه الجهات، والتى ستتضمن تقديم بعض التسهيلات فى عمليات إنتقال الأموال، وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات مشتركة مع الدول العربية.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد زيارات لبعض الدول العربية لبحث ضمها إلى اللجنة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على الترويج للاقتصاد المصرى عربيًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365