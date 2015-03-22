الحديد والصلب: وفد صينى زار الشركة وبحث توريد معدات حديثة لها

صرح المهندس محمد سعيد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب، أن وفدًا صينيًا من شركات متخصصة فى مجال الصلب تفقد الشركة وأطلع علي القطاعات المختلفة فيها.

وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن الوفد عرض توريد معدات حديثة لشركة الحديد والصلب من الصين، ويتحمل الجانب الصيني تكلفة المعدات تزامنا مع ما سيجريه الجانب الروسى من تطوير حال موافقته علي تحمل مبلغ 400 ألف دولار لتطوير الشركة .

وأضاف محمد سعيد، قلنا للصينيين إن المعدات روسية الصنع، وإن حدث إتفاق يتم توريد معدات بنفس المواصفات وبجودة أفضل وأحدث بما يتوافق مع الشركة لمضاعفة الإنتاج.

>ولفت إلى أن الشركة ترحب بأي جهود عالمية للإسهام فى تطويرها بما يحقق قيمة مضافة لها.