اليوم.. نظر محاكمة أحمد الزند لاتهامه بسب وقذف هشام جنينة

تستأنف اليوم "الأحد" محكمة جنح أكتوبر جلسات محاكمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى الاتهام الموجه له بسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

كانت المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية، تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للإعلان بإحالة الدعوة وإصدار قرار من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة.

وكان المحامى أشرف عبد الغفار وكيلاً عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد تقدم بدعوى سب وقذف بدائرة قسم أول 6 أكتوبر وحملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، تفيد أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد فى برنامج على مسئوليتى الذى يقدمه أحمد موسى من خلال مداخلة هاتفية للمستشار أحمد الزند خلال الحلقة التى أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضى.