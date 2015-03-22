يقتل شقيقه ليتزوج زوجته ويهرب ومباحث أسيوط تضبطه

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، اليوم، القبض على مبيض محارة متهم بقتل شقيقه لرغبته فى الزواج من زوجته بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد وصول إخطار ملحق لواقعة المحضر رقم 1400 إدارى مركز الفتح لسنة 2015 بشأن العثور على جثة سيد محمد أحمد عاشور 29 سنة نجار مسلح مقيم الواسطى دائرة المركز، مسجاة على وضع السجود، إثر إصابته بطلق نارى بالرأس بشارع بين الجناين بذات الناحية وعدم اتهام أهليته لأحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم وضع خطة شاملة للبحث والتحرى أوكل لتنفيذها لفريق بحث ضم ضابط وحدة مباحث الفتح وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية، برئاسة اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة العميد أشرف رياض، رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عاشور م. ا. 26 سنة مبيض محارة مقيم ذات الناحية شقيق المجنى عليه، وذلك بقصد التخلص منه ليتمكن من الزواج بزوجته عقب وفاته، نظرا لارتباطه بعلاقة عاطفية معها، حيث بيّت النية وعقد العزم على التخلص من أخيه بأن أعد لذلك سلاحا ناريا واتصل به تليفونيا لاستدراجه لمنطقة غير مأهولة بالسكان لأطراف القرية بحجة تجربة سلاح نارى ينوى شراءه وحال وصوله لمحل الواقعة غافله وباغته من الخلف بعيار نرى بالرأس فأرداه قتيلا على الفور.

وعقب تقنين الإجراءات وباستئذان النيابة المختصة تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف لسابقة محاولة تخلصه من المجنى عليه عدة مرات من قبل أحدهما منذ عدة أيام قبيل ارتكاب الواقعة، عقب تخديره بمسكنه باستخدام أمبولات مخدرة، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل لضعف إرادته، وأرشد عن عدة أمبولات مخدرة متبقية إثر تلك المحاولات، كما أرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن بندقية آلية عيار 39 مم تحمل أرقام 2008765 على جسم السلاح وخزينة عددها 5 طلقات من ذات العيار، حيث تم ضبطها، وجار تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.