مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بسبب الميراث بطوخ

شهدت قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ، مشاجرة بين طرفان أسفرت عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين، إثر قيام أحد الطرفان بإشعال النيران بمنزل الطرف الآخر بسبب الخلاف على الميراث تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طوخ المركزى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من الأهالى بقرية أجهور دائرة المركز بحدوث مشاجرة بين طرفين ووجود متوفى ومصابين، بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من "سعيد أ ح" 55 سنة، عامل رخام، مصاب بحروق متفرقة بالجسد، وتوفى مُتأثرًا بإصابته، و"نوسه م ع" 40 سنة "زوجة الأول" ربة منزل، مصابة بجرح قطعى بالرأس والذراع اليمنى، وبين طرف ثان يمثله كل من "ياسين.ط"50 سنة، زوج شقيقة الأول، نجار موبيليا، مصاب بجرح قطعى بالوجه من الناحية اليسرى، و"فتحى. ط" 59 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، و"محمد.ب" 33 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس.

توصلت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة على الميراث، وقد بدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإشعال النيران بالمنزل نتج عنها وفاة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم "11872" جنح مركز طوخ لسنة "2015م"، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.