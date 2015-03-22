بالصور - جماهير ميلان تنفجر غضبا .. ' أدفع وأنقذ الروسونيري '

عبرت جماهير أي سي ميلان عن غضبها من إدارة الفريق والجهاز الفني للفريق برفع لافتات غضب قبل مواجهة كالياري.

كالياري يحل ضيفا على ميلان في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ميلان يحتل المركز الـ10 برصيد 35 نقطة، ولم ينجح ميلان في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات بالدوري.

حال لم يعجب جماهير ميلن فرفعت لافتات قبل مواجهة كالياري لتعبر عن غضبها من الفريق.

وكتبت جماهير ميلان عبارات" انتهت اللعبه" .. "هذه هي النهاية" .."أدفع يورو وأنقذ ميلان" على لافتات رفعتها قبل انطلاق المباراة.

وتشهد مدرجات ملعب سان سيرو حضور قليل للغاية لجماهير الفريق التي عبرت من قبل عن عدم رضائها نهائيا من نتائج فيليبو إنزاجي والفريق.