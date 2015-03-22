قالوا عن ليفربول Vs يونايتد: القميص الذي لن يدخل منزل جيرارد.. والأرض التي يكرهها فيرجسون

"أعظم تحد أمامي لم يكن الفوز باللقب، كان كسر أنف ليفربول على أرضهم الـ....." سير أليكس فيرجسون يخرج عن حدود الأدب مظهرا كراهيته الشديدة لغريم مانشستر يونايتد التقليدي.

القمة الأكثر كراهية في الكرة الانجليزية تتجدد عصر الأحد على ملعب أنفيلد حين يستقبل ليفربول غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثلاثين للدوري الانجليزي الممتاز.

في السطور التالية يستعرض FilGoal.com بعض من أبرز ما قيل عن قمة ليفربول - يونايتد

"البعض يقول أن برشلونة وريال مدريد هي المباراة الأقوى، لكن بالنسبة لي ليفربول ومانشستر يونايتد هي المباراة الأكبر لأن الدوري الإنجليزي هو أعظم دوري في العالم وهذان الفريقان هم الأكثر نجاحاً به".. قائد ليفربول ستيفن جيرارد يؤكد قيمة هذه المباراة.

"في منزلي هناك غرفة تضم القمصان التي تبادلتها مع لاعبي الفرق التي واجهناها. بالتأكيد لا يوجد أي قميص لمانشستر يونايتد هناك، لأنني لن أسمح لقميص هذا النادي بدخول منزلي مهما كانت الظروف".. جيرارد يحيي يونايتد على طريقته الخاصة.

"نشأت كمشجع لإيفرتون. أسرتي كلها تشجع إيفرتون وأنشأوني على كراهية ليفربول. بالتأكيد هذا الأمر لم يتغير حينما جئت إلى هنا".. قائد يونايتد واين روني يرد التحية لجيرارد.

"هل رأيتم ابنتي الصغيرة هذه؟ يمكنكم أن تحصلوا منها على كلاماً أكثر منطقية من هذا الذي يقوله المدعو فيرجسون".. مدرب وأسطورة ليفربول كيني دالجليش حاملاً ابنته البالغة من العمر 3 أعوام وقتها.

"ماكاري اختار اللعب ليونايتد بدلاً من ليفربول؟ قراره صحيح، فأنا كنت أرغب في إحضاره كلاعب إحتياطي في فريق الرديف، وها هو ذهب لفريق بنفس المستوى".. أسطورة ليفربول بيل شانكلي حول قرار اللاعب ماكاري الانتقال ليونايتد في السبعينيات.

"ليفربول.. لا يمكنني أن أطيق هذا الإسم، لا يمكنني أن أطيق جماهيره.. لا يمكنني أن أحتمل أي شيء يتعلق بهم مطلقاً".. قائد مانشستر يونايتد سابقاً جاري نيفيل.

"حينما تقترب مباراتنا معهم أبدأ في شحن اللاعبين قبلها بفترة، وهم لا يحتاجون لهذا الشحن. لا يوجد شيء يعادل الحماس المتعلق بهذه المباراة في انجلترا".. قائد ليفربول ومدربه السابق فيل طومسون.

"انه مكان عدائي للغاية لكنني أحب التواجد فيه.. حينما أرى لافتة "هذا هو أنفيلد" أشعر بالإلهام.. أعرف أنني سأتلقى الشتائم هنا لكنني أحب هذه الأجواء وأعتاد عليها".. هداف مانشستر يونايتد أندي كول يحب الأجواء الملتهبة.

"مانشستر يونايتد.. LOL".. مهاجم ليفربول ماريو بالوتيللي عقب خسارة يونايتد 5-3 أمام ليستر سيتي هذا الموسم.

"أعتقد أنني قد أحترم تاريخهم، لكنني أيضاً أشعر بالسعادة القصوى حينما أهزمهم".. أسطورة يونايتد ومدربه المساعد حالياً ريان جيجز.