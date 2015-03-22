بلعربي يمسح أحزان ليفركوزن بالفوز على شالكه

(إفي): قاد كريم بلعربي فريقه باير ليفركوزن للفوز على ملعب مضيفه شالكه يوم الأحد بهدف من توقيعه في مباراة قمة بالجولة 26 من الدوري الألماني.

واستفاق ليفركوزن بهذا الفوز من صدمة خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام وصيف النسخة الماضية أتليتكو مدريد الإسباني.

وارتقى ليفركوزن للمركز الثالث بـ45 نقطة، متفوقا بنقطة على بروسيا مونشنجلادباخ الرابع في جدول الدوري الألماني.

جاء هدف اللاعب المغربي الأصل في الدقيقة 35 ، ليزيد أوجاع شالكه بعد الخروج الأوروبي من نفس الدور بالتشامبيونز ليج بعد أداء مشرف أمام حامل اللقب ريال مدريد.

وتجمد رصيد شالكه عند 39 نقطة بالمركز الخامس.