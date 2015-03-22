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#في_الكلاسيكو - سيميوني: مباراة سيفيليا وفياريال تهمني أكثر

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#في_الكلاسيكو - سيميوني: مباراة سيفيليا وفياريال تهمني أكثر #في_الكلاسيكو - سيميوني: مباراة سيفيليا وفياريال تهمني أكثر

(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أنه مهتم بمشاهدة مباراة سيفيليا وفياريال أكثر من الكلاسيكو.

وحقق أتليتكو، حامل لقب الليجا، فوزا يوم الأحد على خيتافي بهدفين دون رد، ليستمر في المركز الرابع بالدوري.

ويبتعد الأتلتي بفارق سبع نقاط عن سيفيليا السادس، و10 نقاط عن فياريال السابع.

وعقب اللقاء علّق سيميوني خلال مؤتمر صحفي على أسئلة حول القمة المرتقبة يوم الأحد بكامب نو بين برشلونة وريال مدريد "تشغلني أكثر مباراة سيفيليا وفياريال".

وأبدى المدرب رضاه عن أداء فريقه يوم السبت، الذي يعقب التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخاصة ما قام به نجماه فرناندو توريس وأردا توران، مشيرا الى أنهما "استحقا التصفيق من الجمهور".

وعن توريس، الذي سجل هدفه الأول في الدوري، قال المدرب "إنه في تحسن، يتعاون أكثر مع زملائه، نحتاج منه المزيد، إنه معتاد على الضغط لتقديم ما هو أفضل، كان في حاجة لهذا الهدف، منافسته جميلة مع ماندزوكيتش".

وفيما يتعلق بتسجيل الهدفين من كرات ثابتة كالمعتاد، رفض سيميوني التعليق.

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