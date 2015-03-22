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#في_الكلاسيكو - بيل Vs سواريز .. من يحسم المواجهة الخامسة؟

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#في_الكلاسيكو - بيل Vs سواريز .. من يحسم المواجهة الخامسة؟ #في_الكلاسيكو - بيل Vs سواريز .. من يحسم المواجهة الخامسة؟

في الكلاسيكو الكل ينتظر ما سيحدث بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولكن ماذا عن "الصاروخ" جاريث بيل و"العضاض" لويس سواريز؟

ريال مدريد يحل ضيفا على برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية في إطار الجولة الـ28 من المسابقة.

لويس سواريز انضم إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية قادما من ليفربول، بينما رحل بيل عن توتنام إلى ريال مدريد قبل موسمين من الآن.

وغاب بيل عن لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز ريال مدريد 3-1 أمام برشلونة في أولى مباريات سواريز بعد نهاية الإيقاف.

ليكن كلاسيكو الأحد هو أول مواجهة بين الثنائي في إسبانيا.

وخلال تواجدهما في إنجلترا، تقابل بيل أمام سواريز 4 مرات، كان للاعب سبيرز التفوق.

بيل فاز في مباراتين، بينما حسم التعادل لقاء واحد، وفاز سواريز في مرة.

وللمصادفة فأن انتصار سواريز الوحيد أمام بيل كان في نفس الشهر الجاري، وبالتحديد في الـ10 من مارس 2013.

وقتها قاد سواريز ليفربول في الفوز على توتنام 3-2 بالدوري الإنجليزي.

فمن يحسم المواجهة الخامسة.. بيل يقود الملكي للعودة من الكامب نو بالانتصار أم سواريز "يعض" مدريد ويُنصر برشلونة، أم التعادل يحسم الموقعة؟ .. لننتظر ونرى.

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