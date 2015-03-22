ميلان يستعيد الانتصارات بثلاثية أمام كالياري

(إفي): حقق ميلان فوزا معنويا مهما أمام كالياري بثلاثة أهداف لواحد في الجولة 28 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

واستعاد الروسونيري ذاكرة الانتصارات بعد ثلاث جولات، وهو الفوز التاسع له هذا الموسم بالكالتشو.

ورفع فريق المدرب فيليبو إنزاجي رصيده إلى 38 نقطة بالمركز السابع مؤقتا، مقابل 21 لكالياري في المركز الـ18.

تقدم الفرنسي جيريمي مينيز بهدف من تسديدة جانبية رائعة (ق21).

وفي الشوط الثاني نجح البرازيلي دييجو فارياس في إدراك التعادل بعد هجمة مرتدة فائقة السرعة ومراوغة رائعة للمدافع الفرنسي فيليب ميكسيس (ق47).

لكن ميكسيس صحح خطأه سريعا بهدف جميل من تسديدة مباشرة استغل بها ضربة ركنية (ق49).

واختتم مينيز الثلاثية (ق78) من ركلة جزاء مشكوك بصحتها احتسبت لمصلحة اليسيو تشيرشي.