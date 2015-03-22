الدهون الثلاثية والكولسترول تمنع فيتامين "E" من الوصول لأنسجة الجسم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج خطيرة ومثيرة للغاية، حيث أفادت أن المستويات العالية من الدهون فى الدم مثل الكولسترول والدهون الثلاثية يمكن أن تمنع فيتامين “E” الموجود فى الدم من الوصول إلى الأنسجة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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• أساليب قياس فيتامين "E" فى الأنسجةوقال الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن فحص مستويات الدم من فيتامين E قد لا يكشف عن امتلاك الشخص مستويات كافية من فيتامين E، لافتين أيضا أن من الأساليب التقليدية المستخدمة لقياس مستويات فيتامين E هى معيبة. وشملت الدراسة 41 شخصاً من الشباب وكبار السن الذين تناولوا مكملات فيتامين “E”.
>وقالت مؤلفة الدراسة ماريت ترابر، وهى أستاذة البحث فى المغذيات الدقيقة فى جامعة ولاية أوريجون الأمريكية، أن الناس الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الدهون مرتفعة فى بلازما الدم هم أكثر عرضة للالتهاب.
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• فيتامين E يقلل من أكسدة الخلاياوتتعرض كل الأنسجة فى الجسم للهجوم التأكسدي، وتحتاج إلى المزيد من فيتامين E الذى يلعب دوراً هاماً فى جدران الشرايين، والدماغ والكبد والعينين والجلد، ولكنه ضرورى فى كل أنسجة الجسم، وفقاً لترابر.
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• أضرار تراكم الدهون بالشرايينوأضافت ترابر أن فيتامين “E” اللازم لحماية هذه الأنسجة يتعلق على الدورة الدموية بالشرايين، بسبب تراكم الدهون. وقد نشرت هذه الدراسة مؤخراً فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.
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• أساليب قياس فيتامين "E" فى الأنسجةوقال الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن فحص مستويات الدم من فيتامين E قد لا يكشف عن امتلاك الشخص مستويات كافية من فيتامين E، لافتين أيضا أن من الأساليب التقليدية المستخدمة لقياس مستويات فيتامين E هى معيبة. وشملت الدراسة 41 شخصاً من الشباب وكبار السن الذين تناولوا مكملات فيتامين “E”.
>
>وقالت مؤلفة الدراسة ماريت ترابر، وهى أستاذة البحث فى المغذيات الدقيقة فى جامعة ولاية أوريجون الأمريكية، أن الناس الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الدهون مرتفعة فى بلازما الدم هم أكثر عرضة للالتهاب.
>
• فيتامين E يقلل من أكسدة الخلاياوتتعرض كل الأنسجة فى الجسم للهجوم التأكسدي، وتحتاج إلى المزيد من فيتامين E الذى يلعب دوراً هاماً فى جدران الشرايين، والدماغ والكبد والعينين والجلد، ولكنه ضرورى فى كل أنسجة الجسم، وفقاً لترابر.
>
>
• أضرار تراكم الدهون بالشرايينوأضافت ترابر أن فيتامين “E” اللازم لحماية هذه الأنسجة يتعلق على الدورة الدموية بالشرايين، بسبب تراكم الدهون. وقد نشرت هذه الدراسة مؤخراً فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.
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