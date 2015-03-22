باحثون أمريكيون يبتكرون اختبار بول يكشف عن الإصابة المبكرة بسرطان الكلى

• اختبار البول للكشف عن سرطان الكلى

توصل باحثون أمريكيون عبر دراسة علمية حديثة، إلى اختبار بول حديث قد يستخدم للكشف المبكر عن سرطان الكلى.

وقال الدكتور كيتان بادانى، أستاذ جراحة المسالك البولية فى كلية الطب “EKAN” فى مدينة نيويورك، إن هذا البحث مهم جدًا ويعتبر من أهم الاكتشافات الحديثة، لأننا لم يكن لدينا آلية جيدة لفحص سرطان الكلى.

• الكشف المبكر عن السرطان يرفع من معدل البقاء على قيد الحياة

وأشرف على هذه الدراسة الدكتورة إيفان خاراش، أستاذة التخدير فى كلية الطب بجامعة واشنطن، موضحةً أن مرضى سرطان الكلى الذين يتم تشخيصهم بشكل مبكر قبل انتشار الورم فيزداد معدل بقائهم على قيد الحياة بنسبة 80%.

• انتشار سرطان الكلى يؤدى إلى الموت المبكر

ومع ذلك، إذا لم يتم اكتشاف السرطان بعد أن ينتشر فإن 80% من المرضى يموتون فى غضون خمس سنوات، لذلك فالكشف عن المرض فى وقت مبكر قبل انتشاره يظل تحدياً كبيراً، وفقاً للباحثين.

• الطريقة الأكثر شيوعاً للكشف عن سرطان الكلى

وأوضح الباحثون، أن الطريقة الأكثر شيوعاً التى نكشف بها عن سرطان الكلى هى بمثابة الفحص بأجهزة الأشعة CT أو MRI، لافتين أنه ليس فى متناول الجميع استخدام هذه الأشعة كوسيلة من وسائل الفحص، لذلك كان هدفنا تطوير اختبار عن طريق البول لتحديد سرطان الكلى فى وقت مبكر.

• اكتشاف سرطان الكلى عن طريق بروتينات البول

وفى الدراسة الجديدة، وجد فريق البحث أن قياس مستويات اثنين من البروتينات فى البول “aquaporin-1 (AQP1) and perlipin-2 (PLIN2)”، كان دقيقًا أكثر من 95% فى تحديد المرحلة المبكرة للإصابة بسرطان الكلى.

وأضاف الباحثون، أن اختبار فحص البول القائم هو وسيلة سهلة للغاية ومريحة للكشف عن سرطان الكلى، وهذه المؤشرات الحيوية حساسة جداً ومحددة لسرطان الكلى، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات.

ووفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، فإنه يتم تشخيص سرطان الكلى فى حوالى 62 ألف شخص سنوياً فى الولايات المتحدة، وحوالى 14 ألفًا يموتون بهذا المرض كل عام.

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