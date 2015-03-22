بعد استجابة الرئاسة لـ"اليوم السابع".."أشرف" يبدأ العلاج على نفقة "الصحة"

بدأ المواطن "أشرف عبد حكيم مهنى" رحلة العلاج على نفقة وزارة الصحة، والتى حددت مستشفى الهلال بالقاهرة لإجراء الفحص والأشعة.

يأتى ذلك بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لما نشره "اليوم السابع" عن الحالة المرضية التى يعانى منها أشرف، وكيف أنه يحتاج إلى مبلغ مالى حتى يستطيع أن يسير على قدميه مرة أخرى.

وقال "أشرف"، إنه أجرى أشعة رنين خارج مستشفى الهلال بأحد المراكز الطبية الخاصة، بعد أن أخبروه داخل مستشفى الهلال، أنه لا يوجد أشعة رنين بالمستشفى، وأوضح أنه قام بدفع مبلغ 700 جنيه قيمة الأشعة، وعندما عاد إلى المستشفى ومعة الأشعة أجرى اتصالاً هاتفيًا بالدكتور خالد الخطيب مساعد وزير الصحة، والذى أبدى اعتراضه وأبلغ مدير المستشفى برد المبلغ المالى إلى المريض مرة أخرى.

وتبين وفقًا لاستشارى المخ والأعصاب بالمستشفى، أن الحالة المرضية التى يعانى منها أشرف تتطلب العلاج بالخلايا الجذعية، وتم تحديد موعد لنقل أشرف بسيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى قصر العينى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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