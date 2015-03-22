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جو رعد يكرّم الأمهات ويغيّر لوك السجينات

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جو رعد يكرّم الأمهات ويغيّر لوك السجينات جو رعد يكرّم الأمهات ويغيّر لوك السجينات

الأحد 22-03-2015 05:14

أحيا الفنان جو رعد صبحية لسيدات صيدا بمناسبة عيد الأم، يوم الخميس الواقع في 19 أذار 2015، في إستراحة صيدا بحضور السيدة نجلا سعد والسيدة مها الحريري بالإشتراك مع شركة "فلامينغو غروب"، حيث رقص الجميع مع جو والتقطوا العديد من الصور التذكارية معه، في وقت تكرّم جو من سيدات بيروت في أوتيل "مونرو" بدرع تكريمي.
وأهدى الفنان هذا التكريم لوالدته و كل سيدة لبنانية وعربية، حيث كانت الأجواء مليئة بالفرح والسعادة وغنى أغنية لجميع الأمهات الموجودات، اللواتي تفاعلن معه.
كما أطل جو على قناة "ال بي سي" الفضائية في حلقة مباشرة خاصة لتكريم أمهات شهداء الجيش اللبناني ودار حوار في الحلقة عن كيفية تحويل الألم إلى قوة من قبل أمهات الشهداء وعن ماذا علمتهم هذة المحنة، حيث أشاد جو بقيادة الجيش والمؤسسة العسكرية وقال: "لا أحد يستطيع أن يحل محل الجيش اللبناني القائم بواجباته على أكمل وجه".
من ناحية آخرى، سيغني جو في سجن النسوة برعاية جمعية "ساعد"، وسوف يقوم فريق عمله في صالون بتغير لوك السجينات.

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سيدتي