أمريكية تتصل بالشرطة لتبلّغ عن قتلها لطفليها

تواجه أمريكية من فلوريدا اتهامات بقتل طفليها الصغيرين ومحاولة قتل رضعيها -خمسة أشهر- بعد أن تم إلقاء القبض عليها وهي ممسكة بسكين خارج منزلها بينما كان يتواجد الاطفال في الداخل.

قالت الشرطة إن جيسيكا لاسكي مكارتي من بالم باي معتقلة حالياً في مركز احتجاز مقاطعة بريفارد، وسوف تواجه قاضياً خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة ليوجه الاتهام لها رسمياً.

وقالت الشرطة إن ضباطاً توجهوا إلى منزل ماكارتي بعد تلقي اتصال طارىء من امرأة تزعم فيه مقتل طفليها. وعندما وصلت الشرطة وجدت ماكارتي أمام المنزل تحمل سكينا في يدها وهي تعاني من جروح طفيفة. وتجاهلت الأم أوامر الشرطة بإلقاء السكين وهو ما اضطر الشرطة إلى استخدام نوع من الأعيرة غير القاتلة للسيطرة عليها.

وعندما دخلت الشرطة إلى المنزل وجدت الاطفال الثلاثة في حالة عدم استجابة. وأعلنت وفاة الطفلة لاسي (7 أعوام) وشقيقها الاصغر فيليب (6 أعوام) في مستشفى قريب وفقاً للشرطة. بينما يرقد الرضيع في حالة حرجة متأثراً بجروح تهدد الحياة في مستشفى في أورلاندو.

ولم تقل الشرطة كيف تم قتل الطفلين ومن المرجح تشريح جثتيهما اليوم الاحد.

رويترز