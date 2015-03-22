ضبط 4 متهمين كونوا عصابة تخصصت فى سرقة المنازل بالنزهة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط كلٍ من "محمد.س.خ"، 27 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، و"أيمن.م.إ"، 34 سنة سائق، و"محمد.ك.م"، 26 سنة قهوجى، و"محمود.أ.ر"، 30 سنة، صاحب محل، وجيمعهم يقيمون بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم أجنة حديدية، وسلسلة ذهبية وهاتف محمول وجهاز تابلت وكاميرا ونظارة شمسية وساعة يد و2 شاشة تليفزيون، وجهاز لاب توب وDVD ومجموعة من الأحذية وجهاز أى بود.

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين عصابة تخصص نشاطها فى سرقة المساكن وقيامهم بسرقة تلك المضبوطات من مسكن أحد المواطنين، وباستدعاء المواطن تعرف على المضبوطات، كما اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقات مساكن.

وتم بإرشادهم ضبط بعض المضبوطات لدى "أحمد.م.ب"، 28 سنة صاحب محل، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات من متحصلات السرقة، وأن باقى المسروقات بمسكن المتهم الأول، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.