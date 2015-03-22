القبض على 76 محكوما عليهم و576 مخالفة مرورية بشمال سيناء

ألقت قوات أمن شمال سيناء، القبض على 76 محكوما عليهم، و576 مخالفة متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك خلال حملات أمنية موسعة للقوات تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء وتم الإعلان عن تفاصيلها، فى بيان أمنى أصدرته المديرية صباح اليوم الأحد.

وجاء فى البيان، أن من بين المحكوم عليهم المضبوطين كل من "هانى ح س س"، والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و"مصطفى ح م م"، والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاثة سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وتم ضبط "خالد أ س ع"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر لم تتجاوز الـ 20 جراما ومبلغ مالى، و"حمادة م ى"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام.

وبعد استصدار إذن النيابة تم تفتيش منزل "جمال أ ص ع" وتبين عدم وجوده بالمنزل، وبتفتيش المنزل تم العثور على 70 قرصا من عقار الترامادول المخدر، كما تم ضبط "رمزى ص ج ح"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين لم تتجاوز الـ 20 جراما ومبلغ مالى.

وألقت القوات القبض على "حسن ع ق أ"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين لم تتجاوز الـ 20 جراما ومبلغ مالى، و"محمد م ع غ"، وشهرته "العط"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين لم تتجاوز الـ 20 جراما ومبلغ مالى وميزان حساس، وتم ضبط "محمد ر م أ"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وتم تحرير 40 إزالة إدارية فورية، ومحضر بائع متجول و3 محاضر إشغال طريق، وضبط 8 قضايا تموينية.