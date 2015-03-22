القبض على 76 محكوما عليهم و576 مخالفة مرورية بشمال سيناء

وجاء فى البيان، أن من بين المحكوم عليهم المضبوطين كل من "هانى ح س س"، والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و"مصطفى ح م م"، والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاثة سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
وتم ضبط "خالد أ س ع"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر لم تتجاوز الـ 20 جراما ومبلغ مالى، و"حمادة م ى"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام.
وبعد استصدار إذن النيابة تم تفتيش منزل "جمال أ ص ع" وتبين عدم وجوده بالمنزل، وبتفتيش المنزل تم العثور على 70 قرصا من عقار الترامادول المخدر، كما تم ضبط "رمزى ص ج ح"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين لم تتجاوز الـ 20 جراما ومبلغ مالى.
وألقت القوات القبض على "حسن ع ق أ"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين لم تتجاوز الـ 20 جراما ومبلغ مالى، و"محمد م ع غ"، وشهرته "العط"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين لم تتجاوز الـ 20 جراما ومبلغ مالى وميزان حساس، وتم ضبط "محمد ر م أ"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى.
وتم تحرير 40 إزالة إدارية فورية، ومحضر بائع متجول و3 محاضر إشغال طريق، وضبط 8 قضايا تموينية.