نظر محاكمة 47 متهمًا بـ«أحداث التبين»

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 47 متهمًا بقضية “اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وسمحت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين المطلوب توقيع الكشف الطبي عليهم.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.