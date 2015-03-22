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اليوم.. نظر محاكمة «الزند» لاتهامه بسب وقذف «جنينة»

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اليوم.. نظر محاكمة «الزند» لاتهامه بسب وقذف «جنينة» اليوم.. نظر محاكمة «الزند» لاتهامه بسب وقذف «جنينة»

هشام جنينة

تنظر محكمة أول أكتوبر اليوم الأحد، برئاسة محمد لاظمي، دعوى السب والقذف المقدمة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار أحمد الزند.

حيث تقدم محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى ضد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة، في مداخلة على قناة “صدى البلد”.

وذكرت الدعوى، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد من قبل المستشار أحمد الزند، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”.

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