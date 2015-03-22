"الشئون الاجتماعية" بالأقصر تُخطر الأم المثالية والمعيلة بلقاء الرئيس

أخطرت مديرية الشئون الاجتماعية بالأقصر، الأم المثالية بالمحافظة منى عبد القادر أحمد، والأم المعيلة بالمحافظة صيصة أبو دوح النمر حسانين، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، بالقاهرة.

وقالت منى عبد القادر، الأم المثالية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنها رغم حالة الإرهاق التى تصيبها الآن بسبب عودتها من السفر، مساء أمس، إلا أنها سعيدة جدًا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها بالخبر منذ ساعات قليلة، وأنها لا تطلب من الرئيس السيسى سوى أن يستمر فى عطائه لمصر التى تحتاج الكثير والكثير من العمل من أجل النهوض بها.

بينما قالت صيصة أبو دوح، إنها سعيدة جدًا بلقاء رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنها ستطالبه بتوفير منزل لابنتها الوحيدة حتى تطمأن عليها.

ويذكر أن الأم المثالية منى عبد القادر أحمد محمود، والتى تبلغ من العمر 50 عامًا، هى أرملة منذ 12 سنة، ولديها من الأبناء ثلاثة منهم طبيبة بشرية بالمركز الطبى، وطبيب بمعهد القلب القومى، وطالب بكلية العلاج الطبيعى بالقاهرة.

وبدأت قصتها منذ عام 1987 عندما تزوجت من مهندس زراعى فى بداية حياته العملية بمرتب لا يتعدى 50 جنيهًا، ثم عاشت حياة زوجية سعيدة وقد رزقهما الله بثلاثة أبناء "2 ذكور، وأنثى"، ثم التحقت بالعمل عام 1990 وكانت تساعد زوجها فى توفير متطلبات المعيشة، وعاشت قصة كفاح مع زوجها الذى داهمه المرض منذ عام 1992، وقد سهرت على رعايته الصحية حتى وافتة المنية فى عام 2003.

وعلى الرغم من مرض زوجها وقلة الدخل، إلا أنها كانت مدبرة وقامت بعمل مشروع أسر منتجة "تربية دواجن" ووفقها الله بتربية أبنائها تربية صالحة، وزادت الأعباء على كاهلها ما بين رعاية زوجها المريض ورعاية أبنائها ومتابعة دروسهم وغرست فى أبنائها روح الرضا والقناعة بالقليل والحب والولاء والانتماء لأسرتهم ووطنهم، حتى تخرج اثنان من كلية الطب والابن الثالث طالب بكلية العلاج الطبيعى.

فيما تبلغ صيصة أبو دوح النمر حسانين من العمر 65 سنة، وهى أرملة وتعمل ماسحة أحذية، ولديها بنت وحيد، وبدأت قصة كفاحها منذ ما يقرب من 40 عامًا، حيث توفى زوجها وتركها وهى حامل فى ستة أشهر، حيث دفعتها ظروف الحياة الصعبة وقسوتها إلى التخلى عن أبسط حقوقها كامرأة، مما أضطرها لحلق شعرها لمدة 43 سنة، وتتنكر فى زى الرجال بسبب العادات والتقاليد التى تمنع عمل السيدات بمهن الرجال.

وعملت فى ظروف لا تليق بالسيدات فى أعمال البناء وصناعة الطوب اللبن وحصاد القمح والمدافن، وبعد سنوات من التعب قررت العمل كماسحة للأحذية بجانب الكشك لتوفير الاحتياجات، ثم تزوجت ابنتها ورزقت بخمسة أبناء وكانت صيصة هى التى تقوم بالأنفاق على ابنتها وزوج الابنة، حيث إنه مريض ولا يقوى على العمل، وأحفادها يساعدونها فى البيع بالكشك.

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