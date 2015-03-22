في إفريقيا - المغرب التطواني يحذر الأهلي برباعية أمام كانو بيلارس

وجه فريق المغرب التطواني رسالة قوية إلى النادي الأهلي بعدما سحق كانو بيلارس برباعية مقابل لاشيء.

المغرب التطواني واجه كانو بيلارس في مباراة مؤجلة من ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

والمتأهل من مواجهة المغرب التطواني أمام كانو بيلارس سيواجه المتأهل من لقاء الأهلي المصري أمام الجيش الرواندي في دور الـ16 من البطولة الإفريقية.

الأهلي فاز ذهابا في رواندا بثنائية مقابل لاشيء ليضع قدما في دور الـ16 بينما تأجل لقاء المغرب التطواني بسبب هجوم مسلح على حافلة كانو بيلارس قبل أن تقام المباراة مساء السبت.

المغربي محسن ياجور ظهر متألقا في المباراة فأحرز "هاتريك" في أقل من 20 دقيقة.

هدف أول في الدقيقة 14، ثم ثاني في الدقيقة 27 والختام بهدف ثالث في الدقيقة 35 ليحسم الفريق المغربي المباراة مبكرا.

وقبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية سجل زيد كروش هدف رابع للمغرب التطواني ليؤمن تأهل الفريق المغربي.

ومن المنتظر أن يقام لقاء العودة بين الفريقين في الرابع من أبريل وهو نفس موعد لقاء الأهلي أمام الجيش الرواندي.