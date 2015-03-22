مصرع و إصابة 3 من "الكتيبة 166" جراء انفجار لغم قرب النوفلية بليبيا

لقى عنصران من الكتيبة 166 العسكرية المكلفة بتأمين مدينة سرت الليبية مصرعهما، وأصيب آخر، إثر انفجار لغم قرب منطقة النوفلية الواقعة شرق المدينة.

وقال الناطق باسم الكتيبة 166 المكلفة بتأمين مدينة سرت خالد أبوجازية فى تصريح صحفى أمس السبت، إن سبب الوفاة هو انفجار لغم أثناء عمليات التمشيط التى قام بها عناصر تابعة للكتيبة التى التحقت خلال اليومين الماضيين لدعم قوات عملية "الشروق" بالمناطق الشرقية لمدينة سرت إلى بن جواد.

وكانت منطقة النوفلية شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة لعملية "الشروق" وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى التى كانت مسيطرةً على البلدة، إثر هجوم من ثلاثة محاور نفذته قوات "فجر ليبيا والشروق" استهدف إخراجهم من البلدة، أسفر عن هدم مقرين لتمركز التنظيم داخل البلدة، كان يستخدمها فيما يُسمى بال استتابة والحسبة.

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