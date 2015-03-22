ارتفاع توقعات الآباء لأبنائهم فى المسابقات الرياضية يسبب نتائج عكسية

• مشاعر الطفل

هل تريد أن يسترخى طفلك ويؤدى أداءً جيداً عند ممارسة تمارين السباحة أو أى رياضة أخرى فى المرة القادمة؟.. حاول ألا ترفع من مستوى التوقعات الخاصة بك إلى أعلى الحدود لأن هذا يؤذى مشاعر الطفل، وفقاً لدراسة جديدة.

• ارتفاع سقف التوقعات شىء إيجابى حقاً للطفل

وأشارت النتائج أن ارتفاع سقف التوقعات شىء إيجابى حقاً للطفل، لكنه يخلق الكثير من القلق بالنسبة له، وفقاً للباحثين.

وركزت الدراسة على الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 6-18 عاماً، الذين شاركوا فى عدة أنواع من الألعاب الفردية التى تشمل: الجمباز والتنس والمصارعة والسباحة والجرى.

• التوقعات العالية تسبب القلق لدى الأطفال

وأشارت مؤلفة الدراسة ميراندا كاى، وهى استاذة فى قسم التمارين الرياضية والعلوم فى كلية إيثاكا فى منطقة إيثاكا، بولاية نيويورك الأمريكية، إلى أن الآباء يفكرون بالضرورة فى تميز أبنائهم عن الآخرين، وذلك يجعل الأبناء قلقين ومتوترين جداً لتحقيق المطلوب منهم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، تم جمع الأطفال الرياضيين وأولياء أمورهم قبل يوم واحد من الدخول فى المسابقة لتحديد كيف يكون شعورهم قبل المسابقة، وعلى سبيل المثال، درس الباحثون ما إذا كان الآباء طفلهم أراد أن يتفوق الأطفال الآخرين فى المسابقة.

وارتبطت المستويات المرتفعة من التوقعات لدى الوالدين مع مستويات أعلى من القلق لدى الأطفال، وفقاً للباحثين.

• الشعور بالثقة يساعد على الفوز بجدارة

وأضاف الباحثون أن الأطفال يجب أن يكونوا على يقين وثقة من قدرتهم على التفوق، وهذا يأتى عند الشعور بالثقة، وليس الشعور بالخوف والقلق، من عدم القدرة على الفوز، وذلك حسبما نشر مؤخراً فى مجلة علم النفس التطبيقى.

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