دراسة: المكسيكيون الأمريكيون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

• التمثيل الغذائى هو السبب فى الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن المكسيكيين الأمريكيين يعانون من عوامل الخطورة المضرة للقلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر فى الدم حتى لو كانوا غير مصابين بالسمنة.

ووجد الباحثون أن المكسيكيين الذين لا يعانون من السمنة المفرطة ولكن كانت مستويات التمثيل الغذائى لديهم غير طبيعية، تعرضوا بشكل أكبر للإصابة بتصلب الشرايين مقارنة بأولئك الذين كانوا يعانون من السمنة المفرطة، وفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً بمجلة جمعية القلب الأمريكية.

• الحفاظ على صحة التمثيل الغذائى أهم من فقدان الوزن

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• ما هى عملية الايض أو التمثيل الغذائى؟

>وتشير النتائج أن الحفاظ على صحة التمثيل الغذائى قد يكون هدفا أكثر أهمية من التركيز على فقدان الوزن وحده وخاصة بالنسبة للمكسيكيين الأمريكيين، وفقاً للباحثة سوزان لينج، استاذة طب القلب والأوعية الدموية فى جامعة تكساس للعلوم الصحية.

التمثيل الغذائى أو عملية الأيض غير الصحية قد تُعرف من خلال وجود اثنين أو أكثر من عوامل الخطر التالية لأمراض القلب: ارتفاع الكولسترول فى الدم، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر فى الدم وارتفاع الدهون الثلاثية، ومقاومة الأنسولين.

>واكتشف الباحثون أنه حال استخدام الموجات فوق الصوتية لقياس سمك شرايين العنق، أن هناك علامات على تصلب الشرايين بين أكثر من 500 مكسيكى أمريكى من الذين يعيشون على طول الحدود بين تكساس والمكسيك.

• تصلب الشرايين سبب الإصابة بأمراض القلب

>وأضاف الباحثون فى معرض أبحاثهم، أن تصلب الشرايين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وقد نشرت الدراسة مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Health Day News”.

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