مقتل خمسة أشخاص في حريق بموقع تخييم بكوريا الجنوبية

ذكر تقرير إخباري أن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم كما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء حريق نشب في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بموقع تخييم في مدينة إنتشون الساحلية غرب العاصمة سول.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مسؤولي الشرطة والمطافئ القول إن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الأحد بموقع تخييم قريب من شاطئ جزيرة كانجهوا في إنتشون. وذكر المسؤولون أن ثلاثة من الضحايا، أب 43 عاما، وولديه 11 و6 أعوام، ينتمون إلى أسرة واحدة أما الضحيتين الآخريين فهما أب وابنته.

ووقع الحادث أثناء النوم مما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، بحسب الوكالة.

وتعتقد الشرطة أن مرتبة مجهزة بتدفئة كهربائية كانت السبب في اندلاع الحريق.

رويترز