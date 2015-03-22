39 عمرة للأمهات المثاليات وتكريم 61 أخرى احتفالاً بعيد الأم فى كفر الشيخ

أقيم مساء أمس السبت، احتفالاً لتكريم الأمهات المثاليات بنادى بيلا الرياضى وعدد من الأمهات كافحن لتربية أبنائهن، وتم منح بعضهن رحلات عمرة، بحضور الشيخ عبد الفتاح يوسف مدير عام إدارة الأوقاف ببيلا كفر الشيخ والقمص أندراوس راعى كنيسة بيلا، وعطا عبد الفتاح الضادى رجل الأعمال، وزايد الزاهد كبير المذيعين بالتليفزيون المصرى، وعلاء العريان مدير إدارة الشئون الخارجية أزهرية، ولفيف من الشعبيين بمدينة ومركز بيلا.

وأجريت قرعة العمرة على الأمهات المتقدمات للفوز بالعمرة، وعددهن 200 أم، وفاز بالعمرة 39 من الأمهات بمدينة وقرى مركز بيلا بعد وضع الأسماء فى قارورات شفافة، وطلب من الأطفال سحب الأسماء، كما تم تكريم 61 أمًا أخرى، بمنحهن هدايا وشهادات تقدير احتفالاً بعيد الأم.

واختلطت دموع الأمهات بزغاريتهن وهن يسمعن أسماءهن بفوزهن برحلات العمرة، ويتسلمن الأوراق الخاصة بالعمرة، والفائزات هن: زهور البسطويسى عبد المجيد محمد "بيلا"، وشادية أحمد السعيد أبو الديار "بيلا"، ووهيبة هاشم أحمد عبد العال "بيلا"، وفيروز محمد السعيد أحمد الصاوى "بيلا"، وهناء السيد رزق "بيلا"، ونجاح يونس على مرزوق "بيلا"، وأحلام السعيد على السيد عامر عبدالسلام "بيلا"، ومنال محمد أحمد محمد "بيلا"، ولطيفة أحمد محمد سعد "بيلا"، وفايزة أحمد عبد الله القحافى "بيلا"، وسوسن سامى محمد النجار "بيلا"، ومى البسطويسى السيد كنانى "البنابوة"، ووفاء محمد إبراهيم مصطفى "قرى إبشان"، وهناء عبد الله عامر حسبو "قرى بندر بيلا"، وجملات زكريا محمد حسبو "قرى بندر بيلا"، وفتحية السيد سالم شلبى "الجرايدة"، سميحة محمد عبدالسلام موسى، وزينب زكى عبد الجليل داود "الكوم الطويل"، وإلهام فوزى البسيونى عيد، ووفاء يوسف المرسى السيد شادى "ابشان"، ورضا تاج الدين مصباح سعيد، وماجدة محمود أحمد السعيد، وهويدا منصور حسين حسين، وأمينة عبد الجواد حسن محمد "العلامية"، وجيهان عبد العزيز عبد الصادق مسعود "الكراكات"، ورقية جمعه مصطفى، وفاتن محمد خاطر "الحوة"، ورشا عبد العزيز حجازى، وماجدة العربى.

كما فاز من ذوى الاحتياجات الخاصة بأداء العمرة أنغام عبد اللطيف ياقوت، ونفيسة عبد المعبود محمد عمارة.

كما فاز بأداء العمرة أيضًا كل من هانم فؤاد حسن عبد العزيز "عزبة نبل"، ونعمات أحمد باز الشربينى "كفر العجميى"، والناعسة الششتاوى البدوى، "عزبة سلامة"، وفاطمة محمد محمد العشماوى "الناصرية – الهنداوى"، وأنغام محمد أحمد محمد رية "أبو بدوى"، ونفيسة إبراهيم محمد سلالمه " الأربعين – حازق"، وأمل يوسف بدير.