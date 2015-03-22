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محافظ سوهاج يكرم اليوم الأمهات المثاليات بمقر المجلس القومى للمرأة

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محافظ سوهاج يكرم اليوم الأمهات المثاليات بمقر المجلس القومى للمرأة محافظ سوهاج يكرم اليوم الأمهات المثاليات بمقر المجلس القومى للمرأة
قالت إلهام سليم حنا وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية بسوهاج إن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج سوف يكرم اليوم الأحد الأمهات المثاليات وعددهن 4 أمهات، بالإضافة إلى الابن والابنة البارة وأم الشهيد وذلك بمقر المجلس القومى للمرأة.

وسوف يحضر التكريم عبلة الهوارى مقررة المجلس القومى للمرأة وبعض وكلاء الوزارة ورؤساء المدن وسوف يقوم المحافظ بتوزيع الهدايا على الأمهات المثاليات.

وأضافت وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية أن مسابقة الأمهات المثاليات تتم سنويا طبقا للشروط والمعايير والتى يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة، ثم تقوم لجنة من محافظة سوهاج باختيار الأمهات المثاليات.

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