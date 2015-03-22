أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مواطنون يشتكون نادى اتحاد السنبلاوين للبناء على أرض بدون ترخيص

Google+ Print
تقدم أهالى منطقة حى الجبانة القديمة بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية ببلاغات وشكاوى إلى عدد من المسئولين، لتضررهم من نادى اتحاد السنبلاوين بعد الشروع فى بناء قاعة أفراح، وضمها إلى مبنى النادى بدون الحصول على رخصة للبناء، وهو ما أدى إلى صدور قرار إدارى رقم 13 لسنة 2015 من مجلس مدينة السنبلاوين بوقف البناء لأنه مخالف، مما أدى إلى تحول المنطقة إلى بركة كبيرة من المياه، والتى أدت إلى انتشار كثير من الحشرات وجهلها مقلبًا للقمامة، وهو الأمر الذى ينذر بكارثة صحية فى المنطقة.

كما أشار أهال المنطقة، إلى أن قطعة الأرض التى تم الاستيلاء عليها من قبل النادى تعتبر هى المتنفس الوحيد لأهالى المنطقة، وبعد البناء عليها سوف تصبح كتلة سكنية خانقة على الأهالى، وطالب الأهالى بإعادة ردم القطعة التى تم حفرها بعد انتشار الأمراض بين أطفال المنطقة.

أعمال البناء بقطعة أرض مخالفة لنادى اتحاد السنبلاوين- 2015-02 - اليوم السابع
>

أعمال البناء بقطعة أرض مخالفة لنادى اتحاد السنبلاوين


>المياه متراكمة أمام النادى وانتشار الأوبئة- 2015-02 - اليوم السابع
>

المياه متراكمة أمام النادى وانتشار الأوبئة


>الأعمال المخالفة من البناء بنادى اتحاد السنبلاوين- 2015-02 - اليوم السابع
>

الأعمال المخالفة من البناء بنادى اتحاد السنبلاوين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365