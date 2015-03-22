مواطنون يشتكون نادى اتحاد السنبلاوين للبناء على أرض بدون ترخيص

تقدم أهالى منطقة حى الجبانة القديمة بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية ببلاغات وشكاوى إلى عدد من المسئولين، لتضررهم من نادى اتحاد السنبلاوين بعد الشروع فى بناء قاعة أفراح، وضمها إلى مبنى النادى بدون الحصول على رخصة للبناء، وهو ما أدى إلى صدور قرار إدارى رقم 13 لسنة 2015 من مجلس مدينة السنبلاوين بوقف البناء لأنه مخالف، مما أدى إلى تحول المنطقة إلى بركة كبيرة من المياه، والتى أدت إلى انتشار كثير من الحشرات وجهلها مقلبًا للقمامة، وهو الأمر الذى ينذر بكارثة صحية فى المنطقة.

كما أشار أهال المنطقة، إلى أن قطعة الأرض التى تم الاستيلاء عليها من قبل النادى تعتبر هى المتنفس الوحيد لأهالى المنطقة، وبعد البناء عليها سوف تصبح كتلة سكنية خانقة على الأهالى، وطالب الأهالى بإعادة ردم القطعة التى تم حفرها بعد انتشار الأمراض بين أطفال المنطقة.



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أعمال البناء بقطعة أرض مخالفة لنادى اتحاد السنبلاوين

المياه متراكمة أمام النادى وانتشار الأوبئة

الأعمال المخالفة من البناء بنادى اتحاد السنبلاوين