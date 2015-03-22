أوباما: “من الصعب إيجاد مسار” بشأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات من التوصل لحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين يجعل “من الصعب إيجاد مسار” نحو إجراء مفاوضات جادة لحل هذه القضية.

وتناول أوباما في مقابلة مع صحيفة هافينجتون بوست أجريت الجمعة ونشرت أمس السبت اتصاله الهاتفي بنتنياهو يوم الخميس قبل يومين من إعادة انتخابه.

وقال أوباما “أشرت له إلى أننا مازلنا نعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن إسرائيل على المدى البعيد إذا كانت تريد البقاء دولة يهودية وديمقراطية.

وأشرت له إلى أنه في ضوء تصريحاته قبل الانتخابات سيكون من الصعب إيجاد مسار يعتقد فيه الناس بشكل جدي أن المفاوضات ممكنة.

رويترز