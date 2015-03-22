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الصناعات المغذية للسيارات:السوق الإفريقى هدف استراتيجى فى المرحلة المقبلة

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الصناعات المغذية للسيارات:السوق الإفريقى هدف استراتيجى فى المرحلة المقبلة الصناعات المغذية للسيارات:السوق الإفريقى هدف استراتيجى فى المرحلة المقبلة
قال على توفيق رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، أن السوق الإفريقية هدف استراتيجى للرابطة فى المرحلة المقبلة، لذا قامت الرابطة بالتواصل مع ممثلى الشركات الإفريقية التجارية فى 9 دول إفريقية مؤخراً ودعتهم لزيارة معرض "أوتوماك فورميلا 2015" المنصرم لمقابلة الشركات المصرية، لمناقشة تصدير مكونات وقطع غيار السيارات من لعدة دول افريقية.

وأضاف فى تصريحات له، أنه سوف تقوم الرابطة بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بدعم زيارة ممثلى الشركات الإفريقية لمصر، وترتيب زيارات للمصانع وتهيئة الظروف لعقد الصفقات التجارية فى مجال الصناعات المغذية للسيارات فى مصر.

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