التهابات اللثة وتسوس الأسنان تسبب اضطراب المعدة والقولون

قد يصاب العديد من الأشخاص بتسوس الأسنان، وذلك لعدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، مما يؤثر ذلك على حالتها وعلى صحة الجسم بشكل عام.

وحول هذا تقول الدكتورة أمانى فوزى عبد الحميد أخصائى الفم والأسنان، إن من أكثر الأمراض التى تصيب الإنسان هى التهابات اللثة وتسوس الأسنان البسيط والعادى، نتيجة لعدم الاهتمام بصحة الفم والأسنان وعدم غسل الأسنان، والإصابة بمرض السكر، لافتة لأن 80% من الأشخاص يعانون من تسوس الأسنان، وذلك لعدم وجود الوعى والثقافة، خاصة أن الكثيرين لا يذهبون للمتابعة مع طبيب الأسنان إلا فى حالة الإصابة بتسوس الأسنان أو التهابات اللثة.

وتوصى د. أمانى فوزى عبد الحميد بضرورة الاهتمام بصحة الفم، والاهتمام بالمضمضة واستخدام السواك 5 مرات يوميًا، لمعالجة التهابات اللثة، لأن صحة اللثة يتوقف عليها أشياء كثيرة فى الجسم، وقد تسبب اضطرابات بالمعدة والقولون، لافتة أن الصحة الجيدة للفم تنعكس على الجسم.

كما تنصح أخصائى الفم والأسنان بضرورة تناول الخضراوات والفاكهة لتقوية اللثة، لأن اللثة الضعيفة تجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس والتكسير، لذا فمن الضرورى الاهتمام بصحة الأسنان وغسلها بعد كل وجبة مباشرة حتى تكون صحة الجسم جيدة.

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