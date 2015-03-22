دراسة أمريكية: معظم مرضى حب الشباب لا يتناولون الأدوية بانتظام

• مرضى حب الشباب لا يستخدموا أدوية حب الشباب

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• عدم تناول الأدوية مشكلة منتشرة

أشارت دراسة علمية حديثة أجريت مؤخراً بواسطة باحثون أمريكيون، أن الكثير من المرضى الذين يعانون من حب الشباب لا يأخذون جميع الأدوية الموصى بها لعلاج هذا الاضطراب.>ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات 143 مريضاً يعانون من حب الشباب، ووجدوا أن 27 فى المئة منهم لم يستخدموا كل الأدوية الموصوفة بواسطة أطباء الأمراض الجلدية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ستيفن فيلدمان، أستاذ الأمراض الجلدية فى مركز ويك فوريست الطبى فى ولاية ونستون الأمريكية، أن عدم الالتزام بتناول الأدوية مشكلة شائعة للغاية خاصة عند علاج الحالات المزمنة مثل حب الشباب.

• معدل عدم الالتزام عند تعاطى الأدوية

وذكرت دراسة سابقة أن معدل عدم الالتزام الأساسى 10 فى المئة بالنسبة للمرضى حب الشباب.

>وفى هذه الدراسة الحديثة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، كان المرضى الذين وصف لهم اثنين من الأدوية من قبل الأطباء أكثر احتمالا لعدم استخدام الدواء بنسبة (40٪).

• التكلفة والنسيان أبرز الأسباب

وأضاف الباحثون أن السبب يعود إلى أشياء معينة مثل التكلفة، والنسيان، والأدوية المتشابهة، وليس بسبب تحسن حب الشباب أم لا.

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