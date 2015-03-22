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"الداخلية": ضبط إخوانى ومصرع آخرين أثناء زرعهم عبوة ناسفة بالشرقية

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"الداخلية": ضبط إخوانى ومصرع آخرين أثناء زرعهم عبوة ناسفة بالشرقية "الداخلية": ضبط إخوانى ومصرع آخرين أثناء زرعهم عبوة ناسفة بالشرقية
أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه حال قيام ثلاثة من العناصر الإخوانية يستقلون دراجة بخارية بزرع عبوة ناسفة، السبت، بمحيط جراج مجلس مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، انفجرت بهم، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم وإصابة الثالث.

وأشار المصدر، فى بيان رسمى، إلى أنه تم ضبط المصاب وبحوزته فرد خرطوش، كما تم ضبط الدراجة البخارية التى كانوا يستقلونها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَل الواقعة.

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