مصرع ألمانى الجنسية هاجمته سمكة قرش فى مرسى علم

لقى سائح ألمانى الجنسية، أمس السبت، مصرعه بعد أن هاجمته سمكة قرش أثناء ممارسته السباحة بمدينة مرسى علم، وتم نقله لمستشفى القصير المركزى، وإخطار سفارته لاستلام جثته.

وتعود الواقعة لتلقى الرائد مصطفى بيومى رئيس مباحث شرطة مرسى علم - جنوب البحر الأحمر، إخطارًا من مستشفى مرسى علم، بوصول جثة سائح ألمانى الجنسية يبلغ من العمر 52 عامًا، بعد أن هاجمته سمكة قرش أثناء ممارسته السباحة بشاطئ إحدى القرى السياحة، وتسببت فى قطع رجله اليمنى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقله لمستشفى القصير المركزى، وتم معاينة النيابة للجثة برئاسة المستشار حاتم الأمين مدير نيابة القصير.