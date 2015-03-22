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سفير مصر بأديس أبابا: زيارة الرئيس لأثيوبيا تدشن لمرحلة جديدة من التعاون

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سفير مصر بأديس أبابا: زيارة الرئيس لأثيوبيا تدشن لمرحلة جديدة من التعاون سفير مصر بأديس أبابا: زيارة الرئيس لأثيوبيا تدشن لمرحلة جديدة من التعاون
أكد السفير محمد إدريس سفير فى أديس أبابا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أثيوبيا التى تبدأ بعد غد الاثنين تاريخية، حيث إن هذه أول زيارة رسمية منذ ٣٠ عاما يقوم بها رئيس مصرى لأثيوبيا دون أن تكون هدف الزيارة أيضا هو المشاركة فى قمم أفريقية باعتبار أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقى الذى كان يطلق عليه فى السابق منظمة الوحدة الأفريقية، حيث كانت الزيارات السابقة للمشاركة فى اجتماعات القمة الأفريقية.

وقال السفير إدريس- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالهاتف مساء أمس- إن زيارة الرئيس السيسى إلى أديس أبابا تدشن مرحلة جديدة من التعاون المشترك، والعلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا فى مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأوضح أن الرئيس السيسى سيلقى كلمة أمام البرلمان الأثيوبى بمجلسيه الذى يضم مجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالى، ينقل فيها الرئيس رسالة من الشعب المصرى إلى أثيوبيا حكومة وشعبا تؤكد على عمق الروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين، والحرص على دفع وتعزيز وتوسيع مجالات التعاون المشترك لتحقيق التنمية للجميع وبشكل لا يلحق الضرر بأى طرف.

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مصر 365

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