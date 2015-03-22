والد المتهمة بقتل أولاها الثلاثة بدمياط: ابنتى اعترفت تحت ضغط التعذيب

قال والد المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة، إن ابنته لم ترتكب هذه الجريمة نهائيًا، وأنها اعترفت تحت الضغط من قبل رجال الشرطة، موضحًا أن ابنته قامت بتمثيل الجريمة بعد أن اعتدى عليها رجال الأمن بالضرب وصعقوها بالكهرباء، لإجبارها على الاعتراف على نفسها أنها هى القاتلة، بالإضافة إلى أنه تم أرسلها إلى النيابة العامة بدون محامٍ بعد كتابة المحضر وتلفيق التهم المزورة ضدها.

وأضاف والد المتهمة، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة دريم، أن ما أثير بأن الجن مسئول عن قيام ابنته بقتل أولادها الثلاثة بأنه شىء لا يعلمه إلا ألله، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تكون هذا الرواية حقيقية، مشيرًا إلى أن المنطقة التى تسكن فيها ابنته توجد على البحر وهذه المناطق يكثر فيها وجود الجن.

وكان رجال مباحث دمياط قد تمكنوا صباح السبت، من كشف لغز الجريمة التى وقعت فى قرية شرباص التابعة لمركز فارسكور، وشكل فريق بحث للتعرف على أسباب وملابسات الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة والدة الأطفال الثلاثة، وهى "سلوى .ا.ى" 29 سنة، ربة منزل، التى اعترفت بارتكاب الواقعة أمام يوسف غازى وكيل نيابة فارسكور، وبإشراف المستشار إيهاب الحسينى المحامى العام لنيابات دمياط، الذى أمر بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن قامت بتمثيل الجريمة بعد ظهر السبت بمنزل الزوجية، حيث تبين من التحقيقات أن الزوجة كانت على علاقة بشاب آخر، وبينهما حوارات متعددة عبر "الشات" ورسائل من خلال المحمول.

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